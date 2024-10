MM6 Maison Margiela sarà guest designer a Pitti 107

L'annuncio che MM6 Maison Margiela sarà il guest designer della 107esima edizione di Pitti Immagine Uomo — in scena dal 14 al 17 gennaio 2025 — segna un momento cruciale nel mondo della moda contemporanea. Il brand, noto per il suo approccio avanguardista e la sua decostruzione sartoriale, presenterà una collezione maschile disegnata in esclusiva per la kermesse fiorentina, confermando la sua capacità di reinventarsi senza mai tradire le sue radici.

MM6 rappresenta l’essenza di un anticonformismo raffinato, dove ogni capo si fa veicolo di un'estetica pensata per sfidare le convenzioni e proporre nuovi codici di eleganza maschile.

Francesca Tacconi, special events coordinator di Pitti Immagine, ha sottolineato come la collezione che verrà svelata a Firenze sarà un ritorno alle origini per la Maison, «reso contemporaneo dal dialogo tra decostruzione sartoriale e individualità di carattere». In questa cornice, MM6 presenterà una visione del guardaroba maschile che non si limita a vestire, ma si pone come obiettivo quello di raccontare. Ogni elemento sarà una celebrazione della bellezza imperfetta e della sorpresa, offrendo una riflessione su ciò che significa oggi essere autentici, sfidando i cliché con grazia e intelligenza.

Il ritorno di MM6 a Pitti Uomo dopo quasi vent’anni non è però solo un omaggio alla storia della maison, ma una dichiarazione di intenti: continuare a ridefinire il concetto di moda, mantenendo quell’ironia e quell’arguzia che l’hanno resa una delle voci più influenti e riconoscibili del panorama fashion internazionale. La cifra stilistica di MM6, con la sua capacità di riadattare elementi classici attraverso trattamenti tessili innovativi e un design che abbraccia fluidamente il maschile e il femminile, rende questa collezione maschile un capitolo destinato a lasciare il segno.

«È un onore e un’emozione essere stati invitati come Guest Designer a Pitti Uomo il prossimo gennaio, e prendere parte alla più importante fiera di moda maschile a livello globale» commentano da MM6. «Siamo entusiasti all’idea di riportare la Maison Margiela sulla scena di Pitti, presentando un guardaroba maschile contemporaneo capace di riecheggiare l'attitudine, i concetti e i processi creativi del brand».