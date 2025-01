Le sfilate della Milano Fashion Week Uomo

Dal 17 al 21 gennaio 2025, il capoluogo meneghino sarà ancora una volta palcoscenico della moda maschile con la Milano Fashion Week. Con un programma ricco e variegato, il calendario prevede 20 sfilate, 38 presentazioni, sette eventi e tre presentazioni su appuntamento, un format che continua a evolversi e ad adattarsi alle dinamiche della moda contemporanea.

Questa edizione, in particolare, segna il debutto di diversi brand, tra cui Pierre-Louis Mascia, PDF di Domenico Formichetti, e Saul Nash, che porteranno con sé nuove visioni e innovazioni nel panorama del menswear. Non mancheranno poi i grandi ritorni, come quello di Philipp Plein e Pronounce, pronti a riconfermare il loro posto in passerella con collezioni che spaziano tra il lusso e l'avanguardia.

La settimana della moda non è però solo una vetrina per i designer più affermati, ma anche un'opportunità unica per i giovani talenti, come dimostrano le nuove presenze nel calendario delle presentazioni, tra cui Blauer X Pirelli, Federico Cina, Hevo e molti altri. Milano continua così a essere un teatro di inestimabile valore per il futuro della moda, valorizzando non solo il made in Italy, ma anche le tendenze globali e le proposte che nascono da ogni angolo del mondo.

In occasione di questa edizione, saranno inoltre celebrati anche importanti anniversari: il decimo anno di Dhruv Kapoor e il sessantesimo di Latorre, a sottolineare la forza e la continuità delle realtà consolidate, pronte a innovare senza dimenticare la propria storia. L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione della moda italiana nel mondo, con il sostegno di istituzioni nazionali e locali e l’importante collaborazione con Agenzia ICE per favorire l’incontro tra i designer e buyer internazionali.

Infine, la Milano Fashion Week sarà anche l’occasione per rafforzare il legame tra la tradizione artigianale e la modernità tecnologica, con il supporto di piattaforme digitali che permetteranno la fruizione in streaming delle sfilate e delle presentazioni, amplificando l’impatto dell'evento su un pubblico globale. Come ha sottolineato Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana: «Il ruolo di Milano come centro strategico per la moda è fondamentale, e dobbiamo continuare a sostenere e innovare per garantire la competitività del nostro settore nel contesto internazionale».