Cosa hanno in comune la t-shirt di Loewe e una pubblicità anni Novanta?

Loewe collabora con Jonathan Bailey alla creazione di una t-shirt speciale per il lancio della sua nuova fondazione, The Shameless Fund, la cui missione è creare un mondo in cui ogni persona LGBTQ+ possa vivere in maniera autentica, amare liberamente e realizzarsi appieno senza subire il peso della discriminazione, dell’oppressione o della vergogna.

«In un istante, un bel mattino, mi è apparsa in testa l’immagine di questa t-shirt già del tutto formata. Sapevo che Jonathan Anderson era la sola persona che potesse comprenderne la gioia, la giocosità e l’aspetto sexy, e che fosse in grado di trasformare in realtà quella visione» ha raccontato l’attore, celebre per il suo ruolo nella serie televisiva Netflix, Bridgerton.

Lo slogan «Drink Your Milk» (Bevi il tuo latte, ndr) che campeggia sulla maglietta — il cui colletto appare come macchiato da gocce di latte — è ispirato alle scene della serie americana Fellow Travelers che vede Jonathan Bailey tra i protagonisti. Basato su un romanzo del 2007 di Thomas Mallon, il telefilm segue per decenni la storia d’amore tra due uomini che si sono conosciuti negli anni Cinquanta, all’apice del maccartismo.

La t-shirt non può però che ricordare l’iconica campagna pubblicitaria «Got Milk?» commissionata nel 1993 dal California Milk Processor Board per promuovere il consumo di latte. Se gli anni Novanta sono stati il decennio in cui la celebrity culture ha raggiunto nuove vette, questa pubblicità ne è l’esempio più lampante. Star del cinema, della televisione, dello sport e della politica; nei due decenni in cui «Got Milk?» ha dominato la coscienza pubblica, più di 70 spot pubblicitari sono stati trasmessi in televisione solo in California e circa 350 pubblicità di “baffi di latte” sono state trasmesse a livello nazionale sulla stampa e in TV. Si stima che, ogni giorno, l'80% dei consumatori statunitensi venisse a contatto con quella piccola e innocente domanda: Hai del latte?