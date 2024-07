Re Giorgio Armani compie 90 anni

Daniel Dal Zennaro /ANSA Giorgio Armani saluta gli ospiti al termine di una sfilata. Milano, settembre 2007

Piacentino di nascita, Giorgio Armani firma la sua prima collezione nel 1975, anno in cui fonda la "Maison Armani". Da allora ad oggi, un escalation di successi senza sosta: Giorgio Armani diventa per tutti "Re Giorgio". Ed oggi compie 90 anni. Quarto uomo più ricco d'Italia (e 131esimo nel mondo), secondo la rivista americana Forbes il suo patrimonio è valutato circa 8,5 miliardi di dollari. Noi ricordiamo questo Mida della moda (ma non solo...) con 10 belle immagini