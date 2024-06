Run Family, la nuova iniziativa sportiva targata Family First

Persone diverse, unite dalla passione per lo sport e dalla sfida personale di completare la distanza. La corsa non rappresenta solo una prova di resistenza fisica e mentale, ma anche un potente momento di aggregazione sociale, dove ognuno corre al proprio ritmo e per i propri obiettivi.

Powered by

Lo sa bene Family First — brand di abbigliamento e accessori made in Italy fondato nel 2015 da Alessandro Zanchi e Giorgio Mallone — che, in concomitanza con Milano Moda Uomo, annuncia il lancio di «Run Family», il primo format di corsa amatoriale organizzato per la sua community di appassionati fan.

Una celebrazione dell’amore per la città di Milano e i propri clienti, in costante crescita grazie al ricco calendario di iniziative aperte al pubblico organizzate dal brand, disponibile sul sito di Family First.

L’evento, pensato come un appuntamento alternativo alla mondanità della Fashion Week — dando seguito pratico al nuovo manifesto del brand: «Love Family, not Fashion» — riunirà i fan più sportivi di Family First che, pur attenti alle tendenze della moda, prediligono l’autenticità e l’atmosfera intima di un get together tra amici al glamour delle passerelle.

Per Family First la moda è, infatti, un veicolo di espressione personale, ma non la destinazione finale della propria individualità, che per essere realmente appagata deve essere alimentata dal senso di appartenenza ad una famiglia, sia questa di sangue o prescelta.

L’appuntamento per la prima edizione di «Run Family» è il 15 giugno alle ore 10 in via Mario Pagano 6. Il percorso prevederà il doppio giro del perimetro esterno di Parco Sempione per un totale di 6.6 chilometri. I runner che vorranno aderire all’iniziativa potranno farlo registrandosi a questo link. La partecipazione è gratuita.