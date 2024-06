I segreti sartoriali di Thom Browne

Thom Browne nella nuova collezione couture 2024 dedica tutta la sua attenzione alle Olimpiadi di Parigi di quest’anno, portando in scena al Muséè des Arts Décoratifs la perfetta un’unione tra athleisure e artigianalità.

Purtroppo il marchio non gode dell’appellativo di “haute” perché questa speciale definizione viene assegnata secondo regole ben precise, ad esempio la presenza di un atelier a Parigi o un certo numero di sarti e ricamatori in lavoro fisso nella capitale francese.

Il designer - che lavora a New York e produce in Italia da Zegna - non sembra affatto rammaricarsi di questo, e lo dimostra abbondantemente portando ogni stagione nuove collezioni dall’approccio sartoriale impeccabile.

In particolare, per la nuova haute couture 2024 Browne vuole sottolineare come ciò che viene celato agli occhi sia essenziale, portando in passerella abiti che svelano i segreti dietro le loro cuciture.

Ad aprire lo show un copricapo scultura che raffigura le foglie di alloro delle olimpiadi, ad accompagnarlo la lunga giacca rifinita con il tricolore che contraddistingue il marchio una borsetta a forma di fischietto. Sfilano completi divisi a metà, una completa e l’altra in corso, che si alternano ad abiti finemente ricamati in trompe l'oeil con filo rosso.

Grandi cappotti dai mille giochi di layering si alternano a giacche aderenti e seducenti, gonne a pieghe e bustier esagerati, tutto interamente tinto da una morbida palette di colori, tra cui grigi chiari, crema e bianchi. Le scarpe, ancora una volta, stupiscono e richiamano i chiodini delle scarpe da corsa proponendoli in una nuova versione dal tacco curvo.

Una collezione complessa, sicuramente ricercata e magistralmente realizzata, viene chiusa con delle giacche ricamate e luminose che riprendono i colori delle medaglie: il bronzo, l’argento e l’oro.