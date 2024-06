Il meglio dell'outdoor conquista Pitti Uomo 106

Un racconto di stile che si lega all’amore per gli spazi aperti e gli sport legati alla natura per interpretare il trend contemporaneo dell’outdoor style, capace di unire tessuti performanti, frutto della ricerca stilistica più avanzata, a una sempre più importante attenzione per la salvaguardia dell’ambiente.

Abbigliamento, accessori e oggetti per la vita all’aperto, capaci di dialogare con il contesto metropolitano e la moda di ricerca che si ritrovano a Pitti Uomo 106 sotto la sezione «I Go Out» dove presentano le loro collezioni 25 brand provenienti da tutto il mondo. Nell’allestimento della Sala della Ronda, a cura del designer elvetico Sebastiano Tosi, trovano spazio concetti provenienti da mondi apparentemente distanti si confrontano in un unico ambiente. Sul soffitto mesh di fibra di vetro e basalto risaltano in strutture tridimensionali che vanno a giocare sulla percezione dello spazio, a seconda della prospettiva. A terra, panche di legno, juta e cordura incorniciate da elementi naturali enfatizzano l’equilibrio tra uomo e natura, tra il tecnico sospeso e il naturale che ci circonda.

Protagonista del nuovo allestimento è l’i-Mesh, tessuto tecnico, innovativo, sostenibile e completamente personalizzabile creato per l’architettura, il design e l’arte. Risultato di una tecnologia avanzata - brevettata e pluripremiata - concepita dopo anni di ricerca in molteplici settori, i-Mesh è un tessuto non tessuto che ha caratteristiche di unicità dal punto di vista della bellezza, resistenza e versatilità, il tutto con una produzione a zero scarti.

Inoltre, durante questa edizione di Pitti, «I Go Out» interpreta il diffuso desiderio di un più fresco contatto con la natura puntando anche sulla partecipazione speciale del brand giapponese Snow Peak, leader nel mondo del camping, che presenta la sua collezione sia alla Sala della Ronda che con uno spazio esterno della Fortezza da Basso.

Tra gli altri brand presenti, Again offre un guardaroba tecnico e senza tempo che utilizza i codici dello sportswear e del capospalla, con un posizionamento più creativo. Allo stesso tempo, Allied produce piumini attraverso lavorazioni sostenibili e responsabili, mentre il francese côte&ciel incarna lo spirito del ribelle e l'essenza del romantico attraverso la produzione di accessori costruiti per evolvere con chi li indossa nei mondi in cui si muovono.

Prodotti leggeri, funzionali e rispettosi dell’ambiente sono al centro della filosofia creativa del brand inglese Elliker, così come lo sportswear firmato Will-V. Ispirato da generazioni di scalatori, Everday Mountaineering è un marchio indipendente costruito per il comfort a terra e le prestazioni sulla roccia, portando avanti un’eredità di stile senza sforzo con dettagli speciali che guardano alla montagna.

Parte da una ricca eredità anche Fay, brand nato nel 1987 da un’intuizione di Diego e Andrea Della Valle. Il progetto Fay Archive, presentato nella cornice di «I Go Out» riporta al DNA del brand e alla sua spiccata attitudine workwear.

Autenticità e innovazione definiscono invece EyeCap, un cappello "baseball" con occhiali integrati, privi di aste, completamente made in Italy. il ruolo della funzionalità nel design e praticando la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente in ogni momento senza compromettere l’estetica, Sandqvist, marchio nato a Stoccolma che mira a diventare leader nel settore delle borse e degli accessori di moda.

Infine, Scandinavian Edition si ispira al design scandinavo degli anni Cinquanta con particolare attenzione al rapporto tra bellezza e funzionalità di ogni prodotto. Le loro giacche sono progettate per offrire a chi vive in ambienti urbani un'alternativa al tradizionale cappotto di lana, un mix perfetto tra stile raffinato e funzionalità.