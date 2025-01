Pitti Uomo 107: i brand visionari che anticipano le tendenze

Pitti Uomo ha aperto ieri le sue porte nell’affascinante Fortezza da Basso di Firenze tornando con una nuova edizione, precisamente la numero 107, sempre ricca di novità e sorprese.

Come ogni anno, Pitti Uomo richiama e raduna in Fortezza tutti i marchi più influenti e attuali della moda uomo, dai classici e intramontabili nomi dalla sartorialità artigianale ai marchi più moderni e ricercati per uno stile di vita audace e avventuroso.

Tra questi, anche l’uomo che non smette mai di rinnovare il suo stile trova terreno fertile: sono infatti numerosi i marchi presenti che riescono a caratterizzare un guardaroba in modo sempre originale, equipaggiando chi ne ha bisogno con capi dalla personalità forte e impattante.

Tra i nomi presenti in Fortezza spicca quello di Roy Roger's che ha lanciato Roy Roger's Made In Japan, una Capsule Collection composta da 3 pezzi quali il giubbotto, il jeans e la felpa realizzata interamente in Giappone. Il denim proviene dalla regione di Bingo, quella che, universalmente, è riconosciuta come il cuore della produzione di denim giapponese. A collaborare nella produzione del denim Kurabo, la prima azienda giapponese produttrice di denim nata nel 1973 mentre la tessitura è frutto di una storica azienda che vanta oltre 117 anni di attivo, situata sempre nella regione di Bingo.

«Con il progetto Roy Roger’s Made in Japan abbiamo voluto celebrare un’altra eccellenza del denim, oltre al nostro Made in Italy: il Giappone, attraverso il lavoro di piccole imprese locali che ancor oggi confezionano il jeans in modo artigianale» ha affermato il Direttore Creativo di Roy Roger’s, Guido Biondi.

Felpa 100% cotone (Roy Rogers)

Con l’obiettivo di accompagnare gli amanti della natura in ogni cammino e sentiero, Campomaggi torna a Pitti Uomo per arricchire la linea di successo presentata lo scorso anno dedicata agli amanti della natura che ha unito materiali resistenti a design pratici. La novità che caratterizza la collezione Campomaggi Outdoor FW25 è il debutto del nero, che in ogni prodotto si arricchisce con dettagli in pelle dai toni del grigio. Grazie al processo di concia naturale, ogni creazione è unica e inimitabile, preservando le caratteristiche della pelle.

«Il nero non è solo un colore: per me rappresenta eleganza, versatilità e resistenza, qualità che rispecchiano perfettamente la filosofia Campomaggi. Questa tonalità, così intensa e senza tempo, si presta a infinite occasioni, permettendo di portare con sé la bellezza della natura anche nella vita urbana» ha commentato Marco Campomaggi, Founder e Designer del marchio.

(Campomaggi)

D.A.T.E. nato nel 2005 dalle 4 menti dei fondatori Damiano, Alessandro, Tommaso ed Emiliano, ha presentato in Fortezza la nuova Capsule Collection realizzata in collaborazione con Fruit of The Loom. Curata da Leo Colacicco - fondatore del brand LC23 - questa nuova collab ha unito la freschezza del marchio toscano con la storicità del marchio internazionale Fruit of The Loom.

«Questa collaborazione con Fruit Of The Loom rappresenta una sintesi perfetta tra due marchi che incarnano l’evoluzione dello stile, pur mantenendo salde le proprie radici” Ha dichiarato Francesco Bozzi, Brand Manager di D.A.T.E. “La storicità di Fruit Of The Loom combinata con l’approccio moderno di D.A.T.E. ha dato vita a una collezione unica che celebra il comfort, la qualità e l’innovazione».

Presentata anche la FW 25/26 che ha come massima espressione di eleganza moderna per l’uomo la Torneo Pure Mono Beige mentre per la donna la Court 2.0 Clored Rose che assicura un certo comfort ma non rinuncia al design accattivante.