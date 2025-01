Il cashmere è protagonista a Pitti 107

Nell’immaginario di stile del nuovo gentleman esistono capi naturalmente eleganti, dai quali non è accettabile separarsi. Noncuranti di volatili tendenze stagionali, non perdono smalto nel tempo e con l’uso, ma continuano ad esercitare magnetismo, infondendo autostima e consapevolezza se indossati. Pezzi d’indiscussa qualità, strumenti sensoriali e successivamente emblema di comfort.

Così Alan Scott, artista del cashmere, presenta a Pitti 107 presenta una collezione capsule che ruota attorno alla Peregrine Puffa Jacket, ispirata al falco pellegrino, realizzata con maniche foderate in seta e con un corpo rivestito con una texture brevettata, in cashmere, nata dalla collab con Ardizzone. Una a sintesi perfetta tra la tradizione delle fibre più nobili, aggiornate grazie a un twist ad alta tecnologia, e l'assoluta modernità di un design essenziale.

L.B.M 1911 firma invece un nuovo racconto di stile che abbraccia sfide inedite e sorprendenti traguardi e che riflette l’estetica maschile in continua evoluzione che ha come protagonista un uomo alla perenne ricerca della qualità, dell’unicità, della bellezza e della ricercatezza. La collezione Autunno Inverno 2025 non è solo una proposta di nuovi capi d’abbigliamento, ma un vero e proprio manifesto, un universo dove ogni pezzo è un invito all’espressione personale. Per quanto riguarda i tessuti, sono presenti trattamenti come il tinto capo, con materiali come il cashmere seta e il cashmere seta lana nylon, che dona un effetto bouclé.

Si accende di colore, citando l’energia degli anni Ottanta, la collezione Svevo che arriva a Pitti 107 in sette nuove colorazioni shock cui si abbinano a dettagli di collo, vita e polsi aerografi a mano con una pigmentazione innovativa. «Sono convinto che osare colori più accesi nel cashmere aiuti a svecchiare un prodotto che troppo a lungo si è proposto sempre uguale a sé stesso, dimenticando che la maglieria è principalmente sperimentazione e innovazione, anche a livello di stile» ha dichiarato il CEO Mario Somma.

Due sono invece i progetti che Tombolini sceglie di presentare durante la kermesse fiorentina. Il primo «Zero Gravity Gold» caratterizzato da un forte legame tra eleganza e leggerezza in cui il cashmere seta è protagonista. Dall’altra parte, «TMB Running» ridefinisce invece il lusso contemporaneo fondendo influenze dallo sport e dall’abbigliamento tecnico, dove materiali riciclati ed eco-sostenibili vengono trasformati in micro poliesteri high-tech, utilizzati su telai in jersey.

Per celebrare i suoi 55 anni, Luciano Barbera fonde senza soluzione di continuità tradizione e modernità. Ogni pezzo della collezione Autunno Inverno 2025 è realizzato per soddisfare le esigenze di uomini che considerano lo stile come espressione della propria identità, combinando la rinomata esperienza tessile di Biella con innovazioni all’avanguardia. La filosofia del «full look» è al centro così come la selezione di materiali.

Un connubio tra eleganza e performance caratterizza invece la collezione Autunno Inverno 2025 firmata Paul & Shark. Capo di punta è infatti la giacca windbreaker reversibile che racconta, in modo perfetto, l’armonico intreccio tra performance ed eleganza: un capo raffinato, interamente in morbido cashmere e, allo stesso tempo, performante poiché realizzato con l’iconico trattamento Typhoon che garantisce resistenza e impermeabilità.

Definito con il termine «new chicwear», il brand firmato da Luis Figo e dal socio Gandolfo Albanese comprende una gamma completa di capi, la cui anima risiede nei suoi tessuti pregiati ed esclusivi unicamente made in Italy, scelti con la massima cura per garantire comfort, stile e prestazioni. Dalla lana merino extra fine fino a cashmere e seta.