La bellezza della quotidianità

La sfilata di AMI per la nuova stagione si configura come un inno all’eleganza disinvolta, capace di fondere sapientemente il rigore sartoriale con un’attitudine rilassata e giocosa.

L’approccio estetico, che si muove tra comfort e raffinatezza, riflette una visione del guardaroba contemporaneo in cui le silhouette oversize e le linee generose esprimono una sofisticata libertà di movimento, senza rinunciare alla cura del dettaglio.

Le finiture a taglio vivo, lontane dall’idea di perfezione levigata, conferiscono un fascino artigianale ai capi, evocando il processo stesso della creazione o l’intimità di abiti che sembrano vissuti e amati nel tempo.

I cappotti oversize, vero emblema della Maison, e i pantaloni a palazzo accentuano la nonchalance di un’estetica parigina, resa ancor più fresca e immediata dall’iconica camicia in popeline, qui reinterpretata con proporzioni esagerate e dettagli inaspettati, come i colletti variati e le maniche volutamente rimboccate.

L’attenzione alla sartorialità non si traduce in rigida formalità, bensì in un linguaggio fluido e spontaneo, che trova un perfetto contrappunto negli accessori. Le scarpe, sia per lui che per lei, incarnano questa disinvoltura: sneakers ispirate al bowling in pelle di agnello ultra morbida e mocassini con suole spesse per l’uomo, mentre per la donna gli stivali a calza e le décolleté con stampe audaci o texture ricercate aggiungono una nota di vibrante eccentricità.

La palette cromatica è un esercizio di armonia: toni pastello delicati come anice e rosa cipria si fondono con sfumature terrose di beige, cammello e bronzo, mentre l’antracite, sofisticato ed essenziale, sostituisce il nero tradizionale.

I tessuti, tra cui shearling, raso e flanelle chiné, aggiungono profondità tattile e visiva, mentre stampe floreali in stile chintz su crêpe e motivi classici come chevron e righe offrono una nostalgica eleganza anni Cinquanta.

A completare l’ensemble, gli accessori si distinguono per un equilibrio tra funzione e design. La borsa Mimi, nuova protagonista della pelletteria AMI, incarna un’idea di femminilità versatile: voluminosa ma essenziale, con chiusure ispirate alle cartelle da uomo e linee decise, si afferma come un oggetto di culto per il guardaroba quotidiano. Accanto a Mimi, la borsa Étienne, declinata in una versione oversize e in una più compatta, colpisce per la morbidezza della pelle sfoderata e per la sua praticità sofisticata.

Infine, i gioielli, pensati come piccoli tesori, oscillano tra gioco e lusso: bracciali rigidi pastello ispirati ai macaron, design medievali arricchiti da pietre come l’occhio di tigre e dettagli etnici in oro contribuiscono a raccontare una storia fatta di contrasti armoniosi e riferimenti colti.

Un guardaroba per chi, pur ricercando la bellezza, non teme di farla vivere nel quotidiano.