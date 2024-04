Paul & Shark, tra moda e arte

«Oggigiorno i confini tra moda, design, arte sono molto labili; la moda è commistione, è comunicazione, è un messaggio d’arte da diffondere, e il nostro messaggio nasce dal mare».

Andrea Dini, CEO di Paul & Shark, annuncia — in concomitanza con la Design Week 2024 — il lancio di una capsule di t-shirt firmata dall’artista Bixio Braghieri.

Una collezione composta da due modelli esclusivi con cui il brand racconta la propria vicinanza al mondo dell’arte e del design, rimanendo sempre fedele al proprio DNA legato al mare. Ed è proprio il mare l’elemento che lega il marchio di abbigliamento alla figura di Bixio Braghieri che sul mare ha scelto di viverci e dei panorami marini propone sfumature sempre rinnovate nelle sue creazioni.

Il mare, con i suoi profumi, le sue sfumature, la sua forza e la sua leggerezza, che da sempre ispira la filosofia e le collezioni del brand, viene raccontato nella sua più ancestrale visione, sublimata nell’immagine dello squalo, iconico simbolo di Paul & Shark. Grazie agli acquerelli di Bixio, l’animale si declina così in differenti tonalità e varianti grafiche che spaziano dall’azzurro al verde acqua, dal celeste al bianco — simbolo delle onde che si infrangono sugli scogli — fino a sfociare nel blu, colore caratterizzante del brand di outdoor di lusso.

La capsule collection si compone di due t-shirt in cotone, una dove lo squalo compare centralmente sulla parte anteriore e la seconda, più evocativa, dove sul fronte compaiono delle pennellate che richiamano il mare al tramonto mentre lo squalo è raffigurato sul retro. Entrambi i modelli si inseriscono armoniosamente all’interno della collezione primavera estate 2024 firmata Paul & Shark, portando con sé un preciso messaggio — «evolvere nella continuità» — e mantenendo saldi aspetti come il rispetto per il Pianeta, l’amore per l’acqua e la passione per la vita all’aria aperta.