Cosa ci ha lasciato la seconda giornata di Paris Fashion Week?

Ancora una volta il re della plissettatura Miyake riesce a rubare l’essenza della natura, mostrandone alla moda il lato più vero e autentico. Tutto nella nuova collezione Up, Up, and Away di Issey Miyake si ispira al vento e ai vari fenomeni che ne riguardano: le stampe distorte di Windswept Plaid catturano il movimento del vento, le Windswept Shirt sono caratterizzate da una speciale plissettatura con linee curve che fluttua con lo scontrarsi dell'aria, il Kite prende in prestito l’aspetto di un aquilone per il suo design scultoreo mentre i Parachute si ispirano al design di veri paracadute gonfiandosi a ogni passo, con cinghie frontali che ricordano le imbracature.

Louis Gabriel Nouchi si ispira agli istinti primordiali, quali il desiderio, la violenza e la sensualità per la nuova Under My Skin SS25 Collection. Nouchi ha messo la pelle al centro, pur non mostrandola, presentando in passerella pelle cerata, denim unto e lino jacquard nero in un gioco di seduzione alternando silhouette morbide a quelle attillate e provocanti. I colori dominanti sono il rosso, il nero e il bianco.

In un mondo che ormai si prende troppo sul serio, Walter Van Beirendonck continua la sua strada verso la ricerca della felicità, giocando e fingendo che tutto possa sistemarsi. Da qui arriva l’intuizione del clown, quella figura felice/triste che unisce due facce della stessa medaglia. In passerella silhouette composte che si ispirano alla figura di Charlie Chaplin, con top piccoli e bacini grandi mentre il volto dei clown compare come fantasie e sul make-up dei modelli.

(Walter Van Beirendonck)

Egonlab dedica la sua nuova collezione agli emarginati, a tutti quelli che vivono nell’ombra e nelle crepe della città limitati dalle norme sociali. Notes From Underground getta l’attenzione su tutto ciò che si cela sotto la grande coperta che nasconde tutte le macerie dei sogni e le speranze infrante. La collezione si compone con abiti cut-out, fantasie argyle e completi moderni, armature per difendersi dalla società e silhouette morbide e leggere.