Le tre facce di Moncler

Moncler ha recentemente lanciato tre collaborazioni che rispecchiano l’evoluzione del brand verso una visione più definita di lusso contemporaneo attraverso l’esplorazione di nuovi stili. Grazie a partnership virtuose con alcuni dei nomi più audaci e raffinati della moda. Ognuna delle nuove linee mostra una visione creativa unica e al tempo stesso coerente con il DNA del brand.

Moncler incontra il talento di Rick Owens

La collaborazione tra Moncler e Rick Owens incarna un'estetica decisamente avant-garde, sfumata di tonalità scure e forme strutturate, riflettendo lo spirito iconoclasta del designer. Owens ha portato in Moncler un tocco di eleganza dark e industriale, introducendo capi dalle linee scolpite e dai volumi inaspettati, che rievocano il suo stile radicale. La capsule offre giacche imbottite reinterpretate, ponendo l’accento su un design funzionale che non sacrifica l’audacia estetica.

Moncler presenta «The City of Genius»

Una delle tante capsule svelate durante l'evento tenutosi a Shanghai, la collezione firmata Jil Sander rappresenta l'incontro tra due visioni improntate alla semplicità e alla pulizia delle linee. Jil Sander, celebre per il minimalismo raffinato e senza tempo, ha realizzato capi tecnici e allo stesso tempo chic, pensati per l’outdoor ma con un’eleganza rilassata che supera i confini della moda funzionale. I materiali sostenibili e le forme essenziali rivelano l’approccio etico e sofisticato che caratterizza la casa di moda tedesca, portando un’aria di lusso sostenibile alla collezione.

Moncler Re/Icons

Con Moncler Re/Icons, il brand rispolvera alcuni dei suoi modelli più celebri, come l'iconica giacca Maya, riproponendoli con dettagli aggiornati e materiali innovativi. Re/Icons si inserisce nella linea “Moncler Genius” e mira a celebrare l’eredità del brand reimmaginandola in chiave moderna, offrendo capi che uniscono innovazione tecnica e estetica senza tempo. Moncler si rivolge a un pubblico in cerca di autenticità e qualità, proponendo pezzi che celebrano la storia del marchio, mantenendo però uno sguardo fisso verso il futuro.