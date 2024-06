Quell'intramontabile eleganza tutta italiana

Il savoir faire e l’eleganza sartoriale rappresentano uno degli elementi fondanti della moda italiana. Un biglietto da visita per il resto del mondo che ritrova nello stile milanese una vocazione per il lusso e un amore per il “bel vestire” che non per questo manca di creatività, ma anzi, è stato in grado negli anni di evolversi insieme alla società di cui è interprete fedele.

Cosa significa eleganza oggi? E chi veste il mondo della moda allora? A offrire una prima risposta durante questa Milan Fashion Week è Kiton — eccellenza italiana nel mondo — che per la Primavera Estate 2025 immagina una «valigia dell’esperienza», un piccolo universo che racchiude tutte le esigenze e tutti i desideri di un uomo che non ama stare fermo e che trova nel viaggio e in una varietà infinita di cornici, da quella di un appartamento nel cuore di Soho a quella di uno chalet di legno antico sulle alpi svizzere, la propria ragion d’essere.

L’eleganza secondo Kiton sta proprio qui, nella capacità di adattarsi a qualsiasi momento della giornata, sia esso la mattina o la sera, esprimendo la propria unicità attraverso una combinazioni di colori forti e vibranti — che spaziano da marroni freddi a gialli, rossi subito, verdi e arancioni — capaci di rendere il guardaroba intenso e vivace. Una dimostrazione visiva di come il formale non sia qualcosa di statico, ma di vivo e palpitante. Insieme ai colori, le linee si fanno più morbide rendendo i capi più larghi e comodi, estendendo la funzionalità delle giacche, dei pantaloni e delle camicie pur continuando a garantire la loro adattabilità a qualsiasi occasione, in quanto dotate di un’eleganza che non sfiorisce mai.

Celebra i suoi 90 anni all’interno della storica cornice di Palazzo Reale, Canali, presentando una capsule collection che riflette l’ethos fondamentale del marchio nell’unire eleganza e funzionalità moderna. Una collezione che ruota intorno ai due capi iconici: il soprabito, core business originario dell’azienda, e l’abito. Heritage e innovazione tecnologica si incontrano in stili che conservano un indissolubile senso di eleganza, pur essendo risolutamente attuali.

Si basa invece sul concetto di “gentilezza” — come mindset a tutto tondo che passa dal modo in cui i capi sono realizzati, all’uso che essi suggeriscono fanno allo stile di vita che essi trasmettono — la collezione Canali per la Primavera Estate 2025 che si concretizza attraverso capi facili da indossare, adatti a diversi momenti e occasioni. Un tailoring così leggero da conferire un tocco morbido anche ai look informali.

L'assenza di peso è infatti la chiave nelle giacche impalpabili come camicie, negli abiti che mantengono una spalla definita ma sono stati svuotati di ogni imbottitura. La finezza sartoriale di Canali si estende ben oltre l'abbigliamento formale, fino a blouson e field jacket che esprimono lo spirito del marchio in un linguaggio contemporaneo e rilassato. La facilità e la praticità delle field jacket si traducono in un'intera famiglia di capi che vanno dai parka alle overshirt, mantenendo morbidezza anche quando realizzati in suede attraverso la costruzione Nuvola.

Esplora il concetto di “essenzialità” Pal Zileri, per definire i capi fondamentali del guardaroba maschile con una concezione di eleganza discreta e raffinata che approda a una nuova dimensione estetica fatta di linee pulite, silhouette rilassate, colori neutri e materiali di alta qualità.

Un’eleganza sobria, senza tempo e dunque effortless che guarda a Oriente per trarre ispirazione dalla pulizia e dalla semplicità che caratterizzano tale cultura. Grande importanza è data alla funzionalità dei capi: reversibili, piegabili e con pesi tran- seasonal, che diventano dei veri e propri must have del guardaroba maschile trascendendo le mode e le stagioni. La semplificazione cromatica si applica anche alla parte formale della collezione che esprime la pulizia attraverso il rigore delle forme che viene però stemperato dalla leggerezza del colore e dall’utilizzo di materiali garzati che conferiscono un tocco di leggerezza décontracté al look.

Infine, la Capsule Active esprime la sintesi tra tradizione sartoriale e performance; ed è proprio al concetto di funzionalità che fanno riferimento alcuni capi ispirati al mondo del workwear che, spogliati della loro funzione, diventano espressione di uno stile maschile moderno ed essenziale.

L’eccellenza sartoriale si presenta invece al cuore di La Torre che, per la sua collezione Primavera Estate 2025 trae ispirazione dall’antica città di Pompei, un esempio straordinario di capacità di adattamento e rinascita. La palette cromatica si ispira così ai colori delle Domus pompeiane, caratterizzati da nuance polverose. I blu, il verde mela ed eucalipto, i gialli luminosi, l'ocra e il rosso tegola richiamano i murales e i mosaici che decoravano le pareti delle case antiche, infondendo energia e vitalità a ogni capo.

Tessuti uniti e finti uniti con micro armature, vengono sapientemente affiancati a fantasie più marcate, come giacche maxi check che spaziano dai toni naturali (come l’iconica giacca F88 - “la doppiopetto”) ai rossi, colori più identificativi dell’ispirazione pompeiana. Protagonista della collezione è però l’abito dal gusto contemporaneo e dalla marcata versatilità, proposto con giacca Overshirt e con giacca “la monopetto”, in entrambi i casi abbinato a pantalone easywear con elastico in vita e realizzato in jersey di cotone.

È un tributo all’eccellenza artigianale italiana la nuova collezione di Eleventy, dove ogni capo è stato realizzato internamente in Italia, in collaborazione con maestri artigiani che mantengono vive antiche tecniche di lavorazione dei tessuti, garantendo qualità e unicità.

Nuove silhouette bilanciano e eleganza e modernità con forme morbide e fluide per una sensazione di leggerezza e libertà di movimento. In un'epoca in cui la normalità riaffiora, il ritorno al bel vestire si manifesta attraverso la riscoperta della camicia e del cravattino, abbinati alla giacca sartoriale. La maglieria si rinnova con punti e grafiche ispirate al mondo marittimo, ricami effetto corda e coulisse. I capispalla, protagonisti della stagione, sono realizzati in pelle nappata e suede e presentano fodere personalizzate dal logo Eleventy.

Il brand continua inoltre il suo impegno per il progresso con il segmento denim, introducendo il trattamento «One Glass of Water», che riduce notevolmente il consumo di acqua nel processo di lavaggio, mentre il mondo delle calzature, sinonimo di comfort e leggerezza, si arricchisce di suole customizzate, fresate a mano e reinterpretazioni sporty-chic dei modelli iconici.

Infine, la collezione Primavera Estate 2025 enfatizza activewear sviluppando il concetto di “active travel” e introducendo capi eleganti e funzionali con inserti in tessuto tecnico, perfetti per ogni occasione.

Versatilità e lusso sono anche alla base della nuova proposta Valstar. Un viaggio tra innovazione e tradizione per ridefinire l’abbigliamento outwear che si sublima attraverso capispalla trucker e bomber dai tessuti super leggeri capaci di offrire comfort e libertà di movimento senza rinunciare ad un look sofisticato.

Prendendo sempre ispirazione dal proprio heritage, Valstar reinterpreta le silhouette senza tempo dell'abbigliamento sportivo con nuove proposte in un lussuoso camoscio non foderato e lino italiano, creando capispalla sinonimo di un'eleganza rilassata. Ogni pezzo della collezione è meticolosamente realizzato, dimostrazione della dedizione del marchio nei confronti dell’alta qualità e nella cura ai dettagli.

La collezione presenta inoltre capispalla in nylon tinto in capo, disponibili in una palette di colori che si ispira al mondo dei college americani. Questo innovativo processo di tintura restituisce nuance di colore uniche e originali che arricchiscono e donano dinamicità alla collezione estiva dello storico brand Milanese.