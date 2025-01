La moda d’avanguardia per l’uomo

Dhruv Kapoor per la prossima stagione ha dato vita a una perfetta sinfonia di stampe, colori e design combinando note di tradizione e progresso. Ispirandosi al massimalismo che caratterizza i costumi tradizionali della cultura indiana, Kapoor ha rielaborato i capi tipici - come il sari e i pantaloni dhoti - trasformandoli in capi street.

Dalla cultura indiana è stata presa anche la palette colori, dal verde henna al blu elettrico che, utilizzati su tessuti speciali come i denim ricamati e i cotoni texturizzati, danno vita a outfit ricercati che non peccano certo in stile. Stratificazioni e ricami vengono magistralmente combinati con materiali leggeri e moderni, generando un contrasto vincente.

Sfila in passerella anche un tributo al Ajrakh, una tradizionale e minuziosa tecnica di stampa tessile che realizza motivi intrecciati unici.

Massimo Giorgetti - fondatore e designer di MSGM - ha dato vita per la nuova collezione a un racconto inedito tutto da scoprire che spazia tra numerose citazioni cinematografiche, dal fantastico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie fino all’universo grottesco di Gummo. A scortarci in questa storia un coniglio, una guida che salta fuori in modo ricorrente sugli abiti tra stampe e ricami. Nella collezione si intrecciano due mondi, alcuni capi sono volutamente stropicciati per evocare uno stile grunge mentre gilet variopinti rievocano un mondo tenero e immaginario. Presenza importante anche la fantasia a quadri in varie tonalità irresistibili su camicie e i completi in pelle, sia neri che marroni.

Magliano ha portato in passerella un pensiero poetico, o meglio, un mondo dove ci si può ritrovare capovolti, letteralmente, stravolgendo persino gli schemi dell’intimo, che si ritrova a proteggere la borsa Medea. La sartorialità però, rimane sempre al primo posto per Magliano, come per la tecnica del layering, e lo vediamo dalle silhouette dei ruvidi pantaloni in mohair e dai lunghi cappotti verde militare. La collezione ci porta a rivivere le serate in pista dove numerosi cristalli Swarovski si illuminano e scintillano sotto le luci. Il nuovo lancio, Nudo By Magliano, spicca in passerella e sottolinea quanto l’eccesso stia prendendo il sopravvento sulla mentalità umana. Neanche questa volta i canonici colori rassicuranti del designer abbandonano la collezione, ma sono le due sfumature del viola a spiccare tra un mare di tonalità scure.

È un Romantic Sharpness (romanticismo tagliente) quello portato sotto i riflettori da Pronounce, che con questo ossimoro racconta un gioco di silhouette e materiali. Torna protagonista la fune 3D tessuta e lavorata a mano, questa volta però composta da colori variopinti. Le silhouette si fanno complesse, dai volumi cocoon alle giacche dalle spalle quadrate mentre dalla collaborazione con l’arista Lu Zheng è nata una borsa concettuale ricavata dal legno. Infine, a rimarcare l’assenza di una società appagante è stata presentata la giacca multistrato che, per il momento, non vede la sua completezza.