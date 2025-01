L’estetica istintiva di Prada

L’impatto entrando nella grande sala del Deposito della Fondazione Prada è come di consueto sbalorditivo e destabilizzante.

Curato dallo studio AMO, l’allestimento presenta un enorme struttura metallica, una sorta di gradinata fatta di tubi industriali che contrasta con la pavimentazione completamente ricoperta da un tappeto dal motivo floreale e dal sapore romantico ideato da Catherine Martin, ancora una volta un’esplorazione del contrasto tipica e identificativa del percorso estetico di Miuccia Prada e di Raf Simons.

Alle prime uscite dei modelli lascia perplessi la composizione degli outfit, apparentemente semplici e quotidiani, come la formula T-shirt-jeans-mocassino o abito in pelle e camicia, ma è col susseguirsi delle uscite che prende forma la tipica genialità delle collezioni Prada.

La narrativa estetica della collezione è eterogenea e racconta un uomo “istintivo”, che vive anche il proprio stile in modo spontaneo. Una semplicità romantica interrotta da elementi di sapore dandy, in primis i grandi colli in pelliccia, per non parlare dei soprabiti in tartan colorati, i pantaloni che scelgono tinte forti come viola, rosso e arancio, l’abito-pigiama e i ciondoli che ornano cappotti e T-shirt.

La collezione, ancora una volta, definisce una serie di elementi destinati a diventare must-have di stagione, come il voluminoso piumino rosso con ampio collo di pelliccia, il montone avvolgente, i top in pelliccia e soprattutto i texani, proposti in colori accesi e con intarsi multicolor.