Gli avventurieri del mare

Sullo sfondo del Victoria Harbour, lungo la Avenue of Stars di Hong Kong, Pharrell Williams ha presentato la sua seconda collezione per la linea uomo Louis Vuitton. La sfilata, la prima mai organizzata dalla maison per presentare la collezione pre-fall, illustra «il potere connettivo del viaggio attraverso temi nautici».

I codici del surf e le stampe floreali tropicali celebrano un guardaroba che vive di influenze multiculturali. Capi che viaggiano insieme a chi li indossa e si evolvono e modificano con ogni esperienza di vita. «Gli abiti sono trasportatori di energia» si legge nelle note della sfilata. «Un indumento associato allo stile di vita bohémien e incentrato sulla natura del surf ha il potere di creare l'energia delle spiagge delle Hawaii per chi lo indossa nell'ambiente urbano della SAR di Hong Kong».

Pharrell Williams naviga sulla scia dei marittimi che lasciano che la luna e le stelle li guidino verso nuovi orizzonti, muovendosi con la forza gravitazionale della luna, controparte notturna del sole, e il generatore delle onde della Terra. Fonte di luce e guida in tutto il mondo.

Le silhouette in passerella prendono forma a partire dall’immagine dell’uniforme da marinaio espressa in abiti doppiopetto a righe blu navy o marinaresche con pantaloni a zampa d'elefante o shorts. Motivi a righe sono ricreati in fili di perle in miniatura incastonati su cappotto nero doppiopetto e pantaloncini, mentre i tatuaggi dei marinai si trasformano in conchiglie in grafiche e stemmi. Al contempo, il logo Infinity LV si presenta intrecciato come una rete appare su un cardigan lavorato a maglia, sul jacquard di un abito e di pantaloncini e sulle maniche in nylon di una giacca di pelle in materiali misti. Altrove, pantaloncini e camicie in denim indaco e nero lavato sono sbiancati nello stesso reticolo interpretato nell'abbigliamento da lavoro. Nettuno – il dio romano dei mari e delle acque dolci – appare in un pattern ispirato alle camicie floreali tipiche delle Hawaii, così come in un bomber in denim impreziosito da perle e cristalli, un omaggio ai laghi e ai pescatori della Virginia.

Una nuova simbologia si trova anche nella creazione del «Surfing Monogram» - declinato in quattro colori - ispirato alle camicie floreali hawaiane che ricopre capi d’abbigliamento e accessori. La libertà ribelle e la mentalità orientata alla comunità dello skateboarding – un’influenza fondamentale per Pharrell Williams – sono infatti intrinsecamente connesse alla cultura del surf. Il rapporto che i surfisti hanno con la luna e il mare illustra il cuore armonioso e incentrato sulla natura della cultura del surf delle Hawaii, adottato da esseri umani che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo. Ispirato da questo atteggiamento, il guardaroba dei surfisti si materializza in tute da sub decorate con loghi in rilievo, capi sartoriali in lino e stampe floreali tropicali con motivi di surfisti. Scarpe e cappelli intrecciati in rafia incarnano la stessa sensazione, insieme a braccialetti da spiaggia intrecciati e gioielli con ciondoli realizzati con perline di legno e fiori smaltati.

Sulle note della composizione originale di Pharrell Williams x Swae Lee x Rauw Alejandro, intitolata Airplane Tickets, eseguita dal vivo da 50 suonatori di ukulele, i modelli (provenienti da tutto il mondo a rappresentare il concetto di Human race così caro al creativo) hanno introdotto la nuova LV Cobra, uno slip-on creato con la rivoluzionaria tecnologia di stampa 3D, senza cuciture e con un’attitude scarto zero.