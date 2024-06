Perle, eleganza e purezza: la nuova Collezione Giorgio Armani Privé

Chi ha detto che sono i diamanti i migliori amici delle donne? Secondo Giorgio Armani non è così. Per la nuova Collezione Couture Armani Privé Autunno Inverno 2024 il direttore creativo ha concentrato la sua attenzione sulla ricerca della calma interiore e dell’eleganza, arrivando a scegliere le perle come protagoniste indiscusse.

Universalmente riconosciute e considerate il simbolo della purezza e dell’eleganza, le perle trovano la massima espressione grazie alle abili mani di Re Giorgio: la sfilata si apre con giacche eleganti dalle spalle rigide, accompagnate da fluidi pantaloni che ricordano una cascata di oro colato. Con un susseguirsi di abiti da sera seducenti e raffinati, il bianco e l’oro sfumano nel nero e nel platino.

Non ci sono solo perle però, preziosi ricami e piccoli punti luce abbelliscono lunghi abiti dalle silhouette sensuali dando vita a un vero e proprio spettacolo di luci, come il look 64 composto da lungo cappotto nero ricoperto di perle, o forse meglio dire stelle. Armani non rinuncia alle scollature ma non rinnega mai il suo stile composto, vediamo così scollature quadrate, ovali o a cuore, e non mancano i dettagli cut-out che contribuiscono a regalare fascino.

La sfilata termina con due abiti realizzati da una fitta rete di perle e cristalli, una magia firmata Giorgio.

(Giorgio Armani Privé)