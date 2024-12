La prima collezione di Haider Ackermann per Canada Goose

Con la sua visione distintiva, Haider Ackermann, primo direttore creativo di Canada Goose — nominato lo scorso maggio — reinterpreta l’essenza del brand attraverso la capsule collection «Snow Goose», un omaggio al nome storico con cui l’azienda operava negli anni Novanta. La collezione Autunno Inverno 2024 combina funzionalità tecnica ed estetica contemporanea, celebrando la forza primordiale della natura con capi che incarnano stile e performance.

La campagna globale, scattata dal celebre fotografo Willy Vanderperre, è guidata dall’attore e attivista Ethan Hawke e dalla modella Julia Nobis, affiancati da un cast che rappresenta mondi diversi, dall’arte allo sport. Le immagini e i video che accompagnano la collezione esplorano il legame profondo tra l’uomo e la natura, mettendo in risalto l’umanità insita nell’abbigliamento e il ruolo dei paesaggi selvaggi come fonte di ispirazione e riflessione.

«Essere circondati dalla natura permette di entrare in contatto con sé stessi: riflette, ispira e provoca», afferma Ackermann, raccontando la sua prima collezione che attinge dagli archivi settantennali del brand.

Caratterizzata da una palette audace e da silhouette contemporanee, capaci di riflettere il suo stile unico, la capsule mantiene al suo cuore l'artigianalità e la tecnicità tipiche di Canada Goose. A partire da capi iconici come il Rider Parka, evoluzione del Peacekeeper Parka degli anni Novanta, che fonde proporzioni oversize, dettagli riflettenti e tessuto Arctic Tech per resistere agli elementi con eleganza, fino alla Celestia Jacket che, invece, reinterpreta la classica giacca a camicia in nylon riflettente, richiamando la funzionalità originaria degli abiti da lavoro di Canada Goose.

La maglieria fa il suo debutto nella proposta del brand con il Cleria Crew, una maglia a costine di lana grossa dal fit rilassato, mentre il Runic Sweater e il Chinook Hybridge introducono grafiche audaci in bianco e nero, ideali per silhouette oversize. A completare l’offerta, il Trek Legging e il Volt Turtleneck, che bilanciano proporzioni slim e volumi, e l’Avalon Hat, una rivisitazione del cappello Classique con isolamento interno e lembi adattabili per un calore extra. Il legame tra natura e creatività permea poi anche le grafiche della collezione, come l’iconico slogan «Secure Tomorrow» sulla Orion Tee, in cotone organico, e sulle felpe Placid Crew e Wilder Hoodie.