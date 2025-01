La sofisticata seduzione di Emporio Armani

Da sempre Giorgio Armani rappresenta l’emblema dell’eleganza, maestro indiscusso e fautore di un’estetica sofisticata e concreta che da più di 40 anni continua ad evolvere con dedizione e con una coerenza possibile a pochi. Un artista che segue ed esprime i propri sentimenti e attento al momento storico che sta vivendo e all’evoluzione delle dinamiche culturali. Ma sempre rigorosamente fedele ai propri dogmi di stile.

Romanticismo, eleganza, orientalismo e contemporaneità sono solo alcuni degli aggettivi che definiscono la collezione Emporio Armani per il prossimo Autunno Inverno.

Un uomo «seducente», come recita la cartella stampa, sicuro e disinvolto nei suoi ampi cappotti o nelle mantelle fatte con tessuto a pelo lungo, o nei morbidi pantaloni a vita alta mossi da ampie pence. Come da sempre nella visione di Giorgio Armani non mancano riferimenti all’Oriente e i velluti lisci dall’effetto luminoso, le stampe discrete su tessuti preziosi che interpretano giubbotti e giacche.

Un dandy romantico che osa anche dettagli animalier e maglioni tramati con fili metallici. Affascinante la palette cromatica che contempla colori caldi e seducenti come il tabacco, la radica, il cognac e il cioccolato. Morbide e disinvolte le vestibilità che non costringono mai il corpo seppur definendo un estremo stile formale contemporaneo.