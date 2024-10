Chanel sfilerà sul Lago di Como per la prossima Collezione Cruise

Era il 1919 quando Coco Chanel ha sentito di bisogno colmare un’esigenza che caratterizzava la moda di quei tempi: riempire i guardaroba dei clienti più facoltosi per le loro vacanze nei mesi più freddi. In passato infatti, le famiglie benestanti erano solite passare i periodi invernali viaggiando per il mondo e salpando per crociere esotiche, necessitando perciò di abiti adatti a un clima più caldo. Ed è proprio in quell’anno che Mademoiselle Coco ha presentato la prima collezione Cruise della storia, andando a soddisfare le richieste di tutti i vacanzieri invernali.

Oggi le abitudini sono un po’ cambiate, ma le cruise sono una costante di cui la moda non sembra poterne fare a meno. Scopriamo quali sono le location annunciate per i prossimi show.

Nonostante Chanel non abbia ancora trovato il suo prossimo direttore creativo, non arresta la sua corsa e annuncia la location per la prossima Cruise Collection. Dopo Singapore, Dubai, Seoul, New York e Marsiglia, sarà la suggestiva cornice lombarda del Lago di Como a ospitare il 29 aprile 2025 la prossima Cruise. Come ogni anno, la maison francese ha voluto ancora una volta circondarsi di paesaggi magici e affascinanti per i suoi show.