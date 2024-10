Ciesse Piumini apre un nuovo flagship store a Milano

Nel cuore di Milano, proprio dove negli anni ’80 è diventato must have per un’intera generazione, Ciesse Piumini ha aperto un nuovo flagship store. Fondato nel 1976 da Silvano Cinelli e conosciuto oggi come uno dei punti di riferimento nel campo dell’abbigliamento outdoor, Ciesse Piumini vede il suo nuovo store - situato in Corso Europa 15 - estendersi per 350mq su due piani, offrendo una nuova shopping experience immersiva.

(Ciesse Piumini)

Illuminato da una straordinaria luce naturale grazie alle ampie vetrate, lo store si presenta al suo interno moderno ed evocativo anche grazie alla presenza di una experience room, la speciale stanza Ciesse che permette ai clienti di immergersi in scenari unici accompagnati da suoni e immagini 3D.

(Ciesse Piumini)

A sottolineare il legame tra il marchio e la natura ci pensano le pareti al secondo piano che vedono cielo azzurro e nuvole soffici fare da sfondo ai manichini mentre altre parti del flagship store ci trasportano sulla vetta di una montagna grazie alla presenza di moschettoni, tende da campeggio e pavimento in pietra.