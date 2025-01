Chanel celebra 110 anni di alta moda

«Da 110 anni, l'Haute Couture di Chanel è sinonimo di libertà creativa illimitata, di un savoir-faire unico tramandato di generazione in generazione, di gesti ripetuti ma rinnovati, di pazienza, di eccellenza e di un'allure senza tempo continuamente reinventata, immediatamente riconoscibile».

Con queste parole, la maison francese presenta la sua collezione di alta moda. In attesa del debutto di Matthew Blazy — previsto per il mese di ottobre — lo Studio rende omaggio all’eredità di Coco, mettendo in luce la sua maestria nell’uso del colore. Dai toni pastello, alle sfumature più audaci, senza tralasciare il blu notte e il classico nero.

Sulla passerella, progettata a forma di doppia C, si susseguono capi in tweed, tessuto simbolo della maison, che si declina in tailleur dalle spalle strutturate e proporzioni aggiornate, mentre il tulle, etereo e impalpabile, dà forma a creazioni che sembrano fluttuare con leggerezza.

L’omaggio alla natura si riflette nelle applicazioni floreali oversize, che ornano con grazia abiti e completi, richiamando i giardini tanto cari a Coco Chanel. Le silhouette si rivelano leggere e poetiche, evocando la delicatezza dei petali, mentre gli scolli – intagliati in romantiche forme di cuori e corolle – donano un’aura fiabesca e sognante all’intera collezione, come già visto sulla passerella di Dior. È una celebrazione della femminilità più autentica, reinterpretata attraverso un vocabolario stilistico contemporaneo.

Il défilé si conclude con un momento simbolico: l’uscita della sposa che per questa collezione, si traduce in un mini abito leggero con gonna corta plissé, completato da un lungo strascico, una giacca con fiocco e un cappellino floreale con velo, richiamando una purezza senza tempo ma con un tocco di modernità.