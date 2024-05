Calvin Klein torna in passerella

Calvin Klein si prepara al ritorno in passerella e nomina Veronica Leoni come direttore creativo. La stilista, classe 1984, lavorerà al fianco di Eva Serrano, Global Brand President di CK, per «fondere la sua profonda esperienza nel settore con l'estetica moderna di Calvin Klein e progettare la rappresentazione definitiva del marchio».

Un team tutto al femminile con l’obiettivo di scrivere un nuovo capitolo della linea Collection, a partire dalla presenza durante la Fashion Week, da cui Calvin Klein è assente dal settembre 2018.

«Siamo orgogliosi di nominare Veronica direttrice creativa di Collection, l’espressione massima del marchio Calvin Klein» ha condiviso in una nota Serrano. «È stato chiaro fin dalle nostre prime conversazioni che il lavoro di una vita di Veronica l’aveva preparata per questo momento e per l’opportunità di definire una nuova era per Calvin Klein. Sono fiduciosa che il suo approccio mirato al design e all’etica del lavoro, combinato con i nostri valori condivisi, arricchirà ulteriormente il nostro marchio iconico e si tradurrà in una collezione che avrà risonanza con i nostri consumatori in tutto il mondo».

Veronica Leoni

Alla sua voce, si aggiunge quella di Stefan Larsson, CEO di Pvh che ha dichiarato: «Eva e il suo team stanno già ottenendo il più alto coinvolgimento dei consumatori nella storia di Calvin Klein. Il lavoro di Veronica aggiungerà un’aureola di aspirazioni di livello successivo per il marchio e rafforzerà le solide basi già esistenti per trasformare Calvin Klein in uno dei marchi lifestyle più desiderabili al mondo».

La prima collezione, prevista per l’autunno inverno 2025, includerà abbigliamento maschile, femminile, intimo e accessori.

«Sono entusiasta e onorata di avere l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo della storia di Calvin Klein», sono state le prime parole di Veronica Leoni. «Per decenni, Calvin Klein ha interpretato l’idea di un’audace espressione di sé e io sono disposta a rafforzarla con un forte accento sullo stile e sulla creatività. Sono profondamente grata a Eva Serrano per la sua visione e la sua fiducia. La mia carriera è stata segnata da incontri stimolanti con alcune delle donne più visionarie della moda e lei è una di queste. Voglio anche ringraziare il CEO di Pvh Stefan Larsson per la straordinaria opportunità di celebrare uno dei marchi più influenti della moda americana».

La stilista, finalista dell’LVMH Prize 2023 è anche fondatrice del marchioQuira — progetto che continuerà a portare avanti in parallelo al suo ruolo per Calvin Klein — e, nella sua carriera, vanta esperienze in importanti maison quali Jil Sander, Céline, Moncler e The Row.