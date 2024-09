L’arte delle unghie press on

Nonostante la manicure sia un momento di relax da concedersi per divertirsi con i colori o lasciarsi coccolare, sembra che le unghie finte stiano lentamente prendendo il sopravvento del mercato.

Tutte le amanti delle unghie sanno bene quanto tempo bisogna impiegare per una manicure, soprattutto se si chiedono applicazioni o decorazioni. Le unghie press on si stanno rivelando il modo migliore per ottimizzare i tempi e dimezzare i costi.

Aperte a tutte le tasche, dalle più economiche di qualche euro a quelle più complesse e quindi più costose, le unghie press on sono la nuova ossessione della Gen Z. Non solo perché c’è un notevole risparmio ma si è rivelata essere una nuova sfida per le nuove generazioni, un altro modo per mettersi in gioco insomma. L'applicazione infatti è facilissima, basta munirsi di tagliaunghie, lima e colla per unghie.

@bi.rapetti unghie finte press on LA SVOLTA #nails #fakenails #diynails #unghiefinte @bi.rapetti unghie finte press on LA SVOLTA #nails #fakenails #diynails #unghiefinte @giuliamapelli_ Risposta a @luna12.08 ecco il tutorial per la rimozione💕 #pressonnails #presson #nails #foryou @bi.rapetti Risposta a @Ma_rikka ecco come faccio a far durare le press on per 3 settimane 🌟🌟 scusate la voce ma mi ero appena svegliata hahah #presson #unghiepresson #tutorialpresson #unghiefinte

Lasciandosi trasportare dalle tendenze, il mercato delle unghie finte sta vivendo il suo periodo più roseo, sono infatti tantissimi i nuovi marchi che stanno approdando nel settore. Un nutrito gruppo di shop online sta comparendo su TikTok riscuotendo un successo incredibile toccando numeri da record. La chiave del successo di queste piccole realtà? Le fantasie! Questi shop infatti sono gli unici ad offrire proposte originali e ricercate, decorate con oggetti in 3D e persino da pom pom o piercing. Anche i grandi nomi come Sephora e Opi si sono attrezzati e hanno realizzato le proprie unghie finte, spingendo persino Pucci a creare un set variopinto in pieno stile del marchio. Facili e veloci da applicare, le unghie press on sono la scelta migliore tra cui optare per quelle occasioni speciali che richiedono una manicure particolare. Economiche, riutilizzabili e notevolmente belle, queste unghie finte hanno tutte le carte in regola per diventare una costante di tendenza nel mondo della nail art.