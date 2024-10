Halloween: unghie da brivido

Il web e i social sono in delirio per l'arrivo della spooky season - la stagione dove l’estetica autunnale pervade le case e i guardaroba, con il fine di rendere tutto più confortevole - tutti infatti sono alla ricerca di idee per cene a tema autunnale oppure per ricreare dei look da brivido. Tra le ricerche più gettonate troviamo anche le spooky nails, ovvero le unghie perfette per i giorni di Halloween.

La manicure infatti è una coccola a cui tantissimi non riescono a rinunciare, perciò è bene raccogliere idee e creatività per realizzare delle unghie sempre originali. Da vere e proprie nail art, che vedono comparire sulle unghie gatti, scheletri o fantasmi in 3D, a degli effetti più sobri ma allo stesso tempo impattanti, le unghie a tema Halloween sono un must da sfoggiare a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Se si è alla ricerca di una manicure elegante ma non troppo stravagante, la french è l’opzione ideale. Lasciando campo libero alla fantasia, i colori spaziano dal rosso sangue per un effetto creepy al nero e bianco da decorare con simpatici fantasmi.

Per un effetto spaventoso invece si può ricreare una sfumatura che dal carne passa al bordeaux per terminare poi nel nero altrimenti, si può optare per un'altra tendenza che spopola sui social, le vampire aura nails, dove su base nera viene sfumata una tonalità di rosso al centro.

Panorama.it per l'occasione ha selezionato una grande varietà di idee e proposte, sfoglia la gallery per trovare la tua inspirazione preferita.