Swarovski sbarca nel mercato del beauty

Swarovski, leader nel settore di gioielli e accessori a livello globale, e Coty, tra le più grandi aziende di bellezza al mondo, hanno appena firmato un accordo a lungo termine che li vedrà collaborare nell’intero percorso di sviluppo, produzione e distribuzione di una linea di fragranze che scriverà un nuovo capitolo nella storia dell’azienda austriaca.

Da sempre sostenitori dell'unicità e dell'individualità, con questa nuova iniziativa Swarovski non fa che confermare i suoi valori, sempre a sostegno dell'originalità. A commentare questa importante novità Michele Molon, Swarovski Chief Commercial Officer: «La collaborazione con Coty è un passo importante per Swarovski, che continua a espandere il proprio brand in nuove categorie di prodotti. Questa partnership ci permette di portare il posizionamento unico di Swarovski del Pop Luxury - un lusso creativo, divertente, colorato e gioiosamente stravagante - nel mondo della cosmetica e delle fragranze, sfruttando la vasta esperienza di Coty nel settore. Insieme, creeremo prodotti belli e lussuosi che riflettono il nostro comune impegno per la qualità e l'innovazione. Non vediamo l'ora di scoprire le infinite possibilità che questa partnership ci porterà».

Con questa nuova collab Swarovski punta ad ampliare la sua offerta nel campo della bellezza, mentre Coty vede rafforzare la sua reputazione come partner di riferimento per tutti i marchi che ambiscono ad ampliare le proposte beauty. Così ha commentato

, Chief Brands Officer di Coty Prestige: «Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership a lungo termine con Swarovski per sviluppare e introdurre sul mercato nuove ed entusiasmanti gamme di fragranze e prodotti di bellezza. Celebre per la sua tecnologia all'avanguardia e per la sua ineguagliabile maestria artigianale, Swarovski ha ottenuto un notevole riconoscimento da parte dei consumatori di tutto il mondo, il che la rende il partner ideale per un lancio a livello globale attraverso mercati chiave come l'EMEA, le Americhe e l'Asia. Questo accordo di licenza è in linea con la strategia di successo di Coty di concentrarsi su licenze con un potenziale multi-categoria. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Swarovski per sviluppare offerte di bellezza davvero brillanti capaci di ispirare eleganza ed espressione dell'individualità».