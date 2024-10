Il make up perfetto per l’autunno

Dopo aver lasciato che i mesi estivi tingessero le guance con una sfumatura irresistibile, il make up-no-make up del rientro punta tutto a farle risaltare il più possibile.

Sfumature chiare, marroni caldi e bronzi luminosi: sono queste le tonalità chiave per l’autunno. L’estetica quiet luxury trova ancora una volta la sua massima espressione, approdando anche nel settore beauty.

Primo step fondamentale è la base, lavorando con blush, bronzer e illuminante su zigomi e naso, si riesce a ottenere un viso fresco e radioso, usando però sempre le giuste accortezze. Non bisogna infatti mai esagerare in questo ambito, l’eccesso di terra o di blush potrebbero conferire un’effetto tutt’altro che naturale.

Come suggerito anche dalle passerelle, gli zigomi sono luminosi e tinti da un rosa tenue mentre gli occhi si colorano delle varie nuance del marrone, talvolta accompagnate da una leggera linea di eye-liner sfumata.

Per chi invece è alla ricerca di un effetto ancora più genuino, è consigliato optare per delle sfumature chiare e delicate come quelle del panna e del rosa, per un effetto naturale ma curato. Se poi l’applicazione del mascara nero sembra troppo pesante sul viso, c’è l’alternativa dal tono marrone che dona un tocco originale e sofisticato, senza dover rinunciare alle lunghe ciglia dallo sguardo profondo.

Infine, sicuramente non per importanza, le labbra. Il gloss, sia trasparente che dai toni nude, potrebbe diventare quel nuovo migliore amico da portare sempre in borsa ma, a causa del vento alquanto arrogante che caratterizza la stagione, bisogna sempre avere un piano B. In quei casi si può optare per dei morbidi rossetti cremosi dal finish luminoso e brillante, oppure per dei semplici lip balm idratanti e colorati.