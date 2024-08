Hair look d’ispirazione olimpica

Per un atleta lavorare e potenziare la forma fisica è fondamentale, questo però non esclude la cura del corpo e dell’estetica. Queste Olimpiadi 2024 stanno dimostrando ancora una volta come gli atleti seguono e controllano con rigore e attenzione ogni dettaglio della propria vita, dall’aspetto alla performance.

Ricordiamo che in queste competizioni l’importante è divertirsi - e lo sa bene la nuotatrice Benedetta Pilato - ma se proprio si deve vincere è meglio farlo con stile. E quale modo migliore se non osare e tentare con nuove acconciature?

Senza dubbio sono le trecce le protagoniste indiscusse per queste occasioni, un giusto compromesso tra la solita coda e un’acconciatura che ognuno riesce a interpretare a suo modo. Come Alice Volpi, schermitrice specializzata nel fioretto, che ha sfoggiato una patriottica acconciatura con treccine tricolore oppure la giovane judoka Veronica Toniolo che sul tatami si presenta sempre con raccolti fantasiosi e belli da guardare.

Anche la pallavolo ci mostra sempre nuovi modi per rendere originale una coda, dalla bubble ponytail alle boxer braids mentre nel beach volley le beacher, come Valentina Gottardi, decorano la coda e tengono a bada i baby hair con vivaci mollette. C’è anche chi per queste competizioni opta per un cambiamento drastico, come la calciatrice statunitense Trinity Rodman con delle treccine rosa o la schermitrice specializzata nella sciabola Martina Criscio con una chioma bicolor.