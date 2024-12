Guida ai regali: i migliori cofanetti beauty

Che sia un’edizione speciale del brand preferito della nostra migliore amica o il “regalo salva Natale” per l’uomo che non sa proprio cosa regalare alla madre o all’amica, i cofanetti beauty sono ormai (e per fortuna) una costante natalizia.

Ciascun settore, dalla cura dei capelli alla skincare, dal make-up alla nail care, propone per Natale nuovi e allettanti cofanetti regalo che puntano a soddisfare qualunque richiesta. Se poi i prodotti al loro interno vengono presentati con nuovi packaging natalizi e custoditi in deliziosi cofanetti tinti con la tipica palette colori del periodo, resistere è impossibile.

Qui la nostra personale selezione dei cofanetti beauty per ogni budget.