Cinque fragranze speziate per l'autunno, a base di zafferano

Una spezia che nasce da una storia d’amore. Lo zafferano, racconta il poeta Ovidio, nasce dal legame tra la Ninfa Smilace e un giovane guerriero chiamato Krokus. Il dio Mercurio, geloso del giovane mortale cercò in ogni modo di ostacolare questo amore. Per farlo decide così di trasformare gli amanti in due fiori: Krokus in un fiore giallo (da cui il nome del bulbo di zafferano) e Smilace in un fiore bianco (da cui Smilax aspera, ovvero la cosiddetta Salsapariglia); l’uno usato per impreziosire i tessuti con il tipico color giallo oro e l’altra con foglie spinose a forma di cuore, a simbolo di un amore tenace ed infranto.

Chiamato «oro rosso» in quanto una delle spezie più preziose - sono necessari 75.000 fiori per produrne mezzo chilo - lo zafferano è negli anni diventato un ingrediente molto amato dai maestri profumieri. Grazie al suo odore sottile ma distintivo, la spezia è infatti capace di rendere speciale una fragranza.

Proprio per questo motivo, Acqua di Parma ha deciso di celebrarlo con un profumo che prende il suo nome - Zafferano - la traduzione olfattiva della tecnica compositiva del terrazzo veneziano. Mentre scintille di luce danzano attorno all’intensità della spezia, risplende un tocco fiorito con gli oli essenziali dei fiori d’arancio, del gelsomino sambac e del geranio, amplificando il cuore della fragranza. Le note legnose e ambrate della fava tonka e della vaniglia arrotondano gli accenti profondi dello zafferano, creando un’affascinante e sorprendente armonia.

Nasce dalla collaborazione tra il naso Jacques Cavallier Belletrud, e il leggendario architetto Frank Gehry, Myriad, la nuova fragranza firmata Louis Vuitton, dove lo zafferano viene utilizzato per amplificare le caratteristiche speziate dell’oud. Si compone invece di un mix fresco e agrumato di zafferano, bergamotto e limone, il nuovo Ferragamo Spicci Leather, interpretazione di una mascolinità moderna che cattura ogni senso.

La dolcezza del lampone si unisce allo zafferano nell’eau de toilette firmato & Other Stories, Déjà Vu Mood (disponibile anche nella versione candela). Si presenta invece come un’avvolgente miscela di mimosa, zafferano e iris, il profumo Gloam di Aesop, creato per tutte le menti curiose, indipendentemente dal genere.