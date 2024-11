Il nuovo Swatch celebra la Terra e la Luna

«Eppur si muove!» esclamava Galileo Galilei. Storia narra che queste parole siano state pronunciate dopo che l’astronomo fu costretto essere stato costretto dall'Inquisizione a rinnegare le sue teorie sul movimento della Terra. Secondo la leggenda, dopo aver pubblicamente abiurato le sue convinzioni sotto pressione della Chiesa, Galileo avrebbe mormorato quelle tre parole, affermando in modo ostinato la verità scientifica del movimento terrestre, anche a costo di rischiare ulteriori persecuzioni.

È questo storico momento, a metà tra storia e leggenda, che Swatch celebra con il nuovo Bioceramic MoonSwatch «Mission to Earthphase», riunendo per la prima volta su un unico quadrante i due corpi celesti a noi più vicini: la Terra e la Luna. Proprio come nel modello MoonSwatch «Mission to the Moonphase», il nuovo orologio presenta una fase lunare sul quadrante secondario a ore due. Il corpo celeste cambia in base ai suoi cicli, che possono essere osservati utilizzando la maschera e il disco a due Lune (emisferi nord e sud).

La Terra vista dalla Luna durante la missione Apollo (Getty Images/NASA)

Per quanto riguarda la fase terrestre, guardando il quadrante a ore dieci si possono ammirare i movimenti del nostro pianeta visti dal suo satellite. La fase terrestre brevettata è colorata per rendere omaggio alla diversità e alla bellezza del pianeta blu, rendendo così visibili anche le nuvole e il contrasto tra oceani, foreste e deserti.



Per aggiungere un tocco ultraterreno, Swatch ha deciso inoltre di rivestire gli oceani di un inchiostro visibile solo alla luce UV, mentre i crateri lunari sono stati creati usando la stampa digitale. Il quadrante dell’orologio presenta inoltre un’esclusiva grana che ricorda la polvere lunare, esaltandone ulteriormente la somiglianza.

Per la creazione di questo meraviglioso orologio con le sue fasi terrestri, Swatch si è ispirata alla Terra vista dalla Luna, una vista ipnotica catturata in immagini iconiche durante le varie missioni dell’Apollo.