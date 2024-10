Le sneakers di questa stagione hanno una marcia in più

Nonostante il quiet luxury abbia ormai preso il sopravvento sui guardaroba dei più attenti alle tendenze, finendo per diventare oggi un must di stagione, il settore delle calzature non sembra pensarla allo stesso modo. Che siano da corsa o da passeggio, le nuove sneakers per la stagione sono vivaci e variopinte, dalle silhouette street e moderne, tutt'altro che banali e noiose.

Punto di riferimento da non perdere di vista per ritrovare le buone abitudini anche nei mesi più freddi è Cisalfa - catena italiana leader nella vendita di articoli sportivi - dove è possibile trovare gli ultimi modelli da running resistenti a ogni condizione atmosferica grazie alla tecnologia GORE-TEX. Tra le sneakers principali del momento troviamo la Fresh Foam X 1080 v14 di New Balance, un modello comodo e avvolgente caratterizzato dalla palette colori originale e dalla notevole ammortizzazione. Anche Asics presenta un modello simile, la GT 2000 12 GTX, che permette una corsa fluida e confortevole mentre HOKA propone un’evoluzione del loro best seller, la Clifton 9 GTX, questa volta realizzata con materiali riciclati. Infine Brooks, che con il nuovo modello Ghost 16 GTX rafforza l'idea di comfort e protezione non dimenticando l’attenzione all’ambiente, è infatti realizzata con il 52% di materiali riciclati provenienti da bottiglie di plastica.

Per chi invece è alla ricerca di una calzatura adatta sia per affrontare le giornate in città che per una gita fuori porta, Grisport propone delle nuove sneakers unisex comode e colorate. Dalla suola in poliuretano espanso, le nuova arrivate nella Linea Hydrid sono caratterizzate dal battistrada colorato e dalla tomaia e il collarino bicolore.

ASICS e Kiko Kostadinov Studio rinnovano la loro collaborazione lanciando una nuova capsule collection colorata e moderna composta dalla UB7 GT-2160 - originariamente lanciata nel 2010 - presentata oggi con una silhouette più snella dai colori accattivanti, e dalla UB9-S GEL-KAYANO 20 che assicura maggiore stabilità grazie alla tecnologia Asics Fluidfit, regalando un tocco vintage all’outfit. Reebok invece onora il suo heritage e sposa la nuova estetica Y2K con la nuova Premier Road Ultra, una sneaker moderna, dai colori accattivanti, realizzata con tecnologie innovative.