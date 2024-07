Le scarpe da barca sono il must-have dell'Estate 2024

Con le giornate che si fanno sempre più calde, la moda si sposta verso capi e accessori che uniscono stile e comfort. In un costante recupero dei classici e di una più pura idea di eleganza, a fare capolino tra le collezioni per la stagione più calda compaiono le scarpe da barca. Un tempo riservate a marinai e appassionati di vela, oggi queste calzature rappresentano un vero e proprio must have per chi desidera affrontare l’estate senza rinunciare a un abbigliamento classico e raffinato.

Nate negli anni Trenta, le scarpe da barca vantano una storia affascinante che trova il suo inizio quando Paul A. Sperry — ispirato dal grip delle zampe del suo cane su una superficie scivolosa — decise di produrre un nuovo modello di scarpa che riportasse, inciso sulla suola, un motivo a spina di pesce per aumentare l'aderenza sui ponti bagnati.

Miu Miu, Primavera Estate 2024

Negli anni la scarpa da barca si è evoluta, restando però fedele a una serie di caratteristiche distintive, a partire proprio da quella suola antiscivolo che garantisce una presa eccellente su superfici bagnate. Questo modello di calzatura si contraddistingue inoltre per l’utilizzo di pellami trattati per resistere all’acqua, un design senza lacci o con lacci in cuoio per facilitarne la calzata e cuciture rinforzate per una maggiore durabilità e resistenza alle intemperie.

Diventate popolari al di fuori della nautica negli anni Ottanta, diventando uno status symbol, in quanto l’idea di possedere una barca è generalmente associata alla ricchezza, le scarpe da barca sono uno degli elementi identificativi dello stile preppy, abbinate a pantaloni chino e blazer leggeri, così come a un paio di bermuda e una impalpabile camicia di lino.