La «soprannaturale» collaborazione tra Rick Owens e Rimowa

«Non ho bisogno di molto, ma voglio che ciò che mi accompagna sia soprannaturale».

Con queste parole, Rick Owens sintetizza l’essenza della sua visione creativa, dando vita a un’inedita collaborazione con Rimowa, che ridefinisce il concetto di viaggio attraverso l’equilibrio tra funzionalità e arte. Il celebre designer, noto per il suo stile oscuro e audace, unisce la sua estetica alla precisione e all’innovazione della storica Maison tedesca, dando origine all’Original Cabin Bronze, un’edizione limitata che trascende il confine tra accessorio e opera d’arte.

La valigia, simbolo di questa unione, è un’esplorazione del design come linguaggio espressivo. Il guscio in alluminio patinato, ispirato ai bronzi di Giacometti e Brâncuși, è il risultato di una complessa lavorazione manuale che dona a ogni pezzo una finitura unica, irripetibile. L’idea di Rick Owens di una superficie che si evolve nel tempo si sposa con l’approccio di RIMOWA al design senza tempo, trasformando un oggetto funzionale in una narrazione visiva.

Anche l’interno della valigia rivela la cura maniacale per i dettagli che accomuna i due marchi. Interamente rivestito in pelle, un primato per Rimowa, riflette la filosofia del "less is more” di Owens, dove ogni elemento è progettato per essere essenziale ma ricco di significato. Dai divisori flessibili al rivestimento, ogni componente è realizzato con pellami selezionati, a sottolineare l’attenzione per l’artigianato e l’eccellenza.

Non mancano tocchi di originalità che rendono questa creazione un autentico oggetto da collezione. L’etichetta in pelle bovina a pelo lungo, realizzata in Italia, aggiunge una dimensione tattile che richiama il mondo sperimentale di Owens, mentre il discreto branding di entrambi i marchi suggella questa fusione tra visione creativa e precisione tecnica.

La collaborazione tra RIMOWA e Rick Owens non è solo un esercizio di stile, ma una dichiarazione sul futuro del viaggio. Attraverso materiali innovativi, estetiche non convenzionali e un profondo rispetto per l’artigianalità, l’Original Cabin Bronze celebra il viaggio non come semplice movimento, ma come espressione di identità e di esplorazione personale.

Con soli 500 pezzi disponibili, ciascuno numerato e garantito a vita, questa valigia è molto più di un accessorio: è un compagno di viaggio che porta con sé l’impronta di un dialogo creativo, capace di trasformare la quotidianità in qualcosa di straordinario.