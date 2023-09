Le calzature di John Richmond inaugurano la Milano Fashion Week

John Richmond apre la Milano Fashion Week con un evento esclusivo presso la sua boutique in via Ponte Vetero 18.

La collezione di scarpe autunno inverno 2023/24 - per lui e per lei - è protagonista dell’evento, grazie alla collaborazione con il calzaturificio Rodolfo Zengarini e con Micam, il salone internazionale delle calzature. Un progetto che spazia da sneakers a tacchi vertiginosi in una continua ricerca stilistica e capacità di interpretare i mutamenti del mercato.

Così se l’uomo firmato Richmond sceglie di alternare alle ormai immancabili scarpe sportive, declinate in colori sorprendenti che vanno dall’arancione brillante all’argento, agli stivali Chelsea o al mocassino, la donna si fa sempre più sensuale con stivali stampa denim che abbracciano la gamba fino a metà coscia e tacchi vertiginosi in pelle e vernice - rossa e nera - che si arricchiscono di borchie.

Non manca poi un tocco metallizzato, dove tacchi dall’importante plateau si abbinano a borsette micro, pronte per serate all’insegna del divertimento più spensierato.