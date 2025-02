Formula 1 e Louis Vuitton insieme verso la vittoria

Celebrare la vittoria significa esaltarne il valore attraverso oggetti che ne custodiscano la grandezza. In questo spirito, Louis Vuitton e la Formula 1 si incontrano in un connubio straordinario di eccellenza e tradizione, suggellando una collaborazione che fonde lusso, innovazione e competizione sportiva ai massimi livelli. Durante l'evento F175 Live alla O2 Arena di Londra, in occasione dell’inaugurazione della nuova stagione, il prestigioso trofeo del Campionato del Mondo di Formula 1™ verrà così presentato all’interno di un Trophy Trunk esclusivo, realizzato dalla Maison francese, testimoniando ancora una volta l’unione tra artigianalità e sport.

Nel segno del 75esimo anniversario della Formula 1, Louis Vuitton ha creato un’edizione speciale del Trophy Trunk, concepito per custodire il simbolo del trionfo con l’eleganza e la maestria che caratterizzano le sue creazioni. L'atelier storico di Asnières, in Francia, ha dato vita a un baule che incarna il legame profondo tra la Maison e il mondo delle competizioni automobilistiche. I due pannelli frontali, dipinti a mano, esibiscono l’iconica "V", emblema di «Victory» e «Vuitton», su un raffinato motivo Damier bianco e nero che richiama il dinamismo delle corse e la linea del traguardo. Ogni dettaglio, dagli angoli in ottone al lucchetto ispirato ai bauli della Maison dal 1860, sottolinea una dedizione artigianale senza pari.

(Louis Vuitton)

Il legame tra Louis Vuitton e il mondo delle quattro ruote affonda le sue radici nella storia. Già nel 1897, Georges Vuitton, figlio del fondatore Louis, intuì l’avvento dell’era automobilistica e progettò le prime valigie destinate ai lunghi viaggi su strada, sostituendo la pelle con un materiale innovativo, la «Vuittonite», capace di resistere agli agenti atmosferici. Un'intuizione che, evolutasi nel tempo, ha dato vita alla celebre tela Louis Vuitton e perpetuando la tradizione della Maison nel realizzare bauli su misura per i più prestigiosi trofei sportivi del mondo.

La collaborazione tra Louis Vuitton e la Formula 1 rappresenta così non solo un incontro tra due universi d'élite, ma anche una celebrazione della ricerca dell’eccellenza. La Maison aveva già stabilito un primo legame con il mondo delle corse attraverso la sua partnership con l’Automobile Club de Monaco, realizzando il Trophy Trunk per il Gran Premio di Monaco tra il 2021 e il 2024. Oggi, con la crescente popolarità globale della Formula 1, seguita da centinaia di milioni di appassionati, Louis Vuitton continua a essere protagonista di questi momenti iconici, garantendo che ogni trionfo sia accompagnato da un simbolo di lusso e artigianalità senza tempo.

Formula 1 e Louis Vuitton siglano una partnership decennale Con un accordo senza precedenti, Louis Vuitton sigla una partnership decennale con la Formula 1, consolidando il proprio ruolo di protagonista nel panorama del lusso e dello sport. Questa collaborazione, annunciata in concomitanza con il 75° anniversario del Campionato del Mondo, rappresenta un legame profondo tra due mondi accomunati dalla ricerca dell'eccellenza, dall'innovazione e dalla passione per le prestazioni straordinarie. Il coinvolgimento della Maison nella Formula 1 si inserisce nel più ampio contesto della partnership tra il gruppo LVMH e la competizione automobilistica, annunciata per la prima volta nell'ottobre 2024. Louis Vuitton assume così un ruolo chiave in alcuni dei momenti più iconici della stagione, con una presenza costante sulle piste più celebri del circuito internazionale. Una delle principali novità è la visibilità del brand a bordo pista, un evento inedito per la Maison, che sottolinea la crescente fusione tra moda, sport e intrattenimento. La stagione 2025 segna un ulteriore traguardo per questa collaborazione, con il debutto del Formula 1 Louis Vuitton Australian Grand Prix, che si terrà a Melbourne il 16 marzo. Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1®, ha accolto con entusiasmo questa collaborazione, evidenziando come essa rappresenti un connubio perfetto tra due icone globali accomunate da valori di innovazione, eccellenza e creatività. Pietro Beccari, Presidente e CEO di Louis Vuitton, ha invece sottolineato come la sinergia tra i due mondi si esprima attraverso il savoir-faire degli artigiani della Maison e la straordinaria maestria dei piloti in pista. La crescente popolarità della Formula 1®, che conta centinaia di milioni di appassionati in tutto il mondo, rende questa partnership un'operazione strategica, in grado di celebrare la tradizione e al contempo di proiettarsi verso il futuro. La presenza costante di Louis Vuitton nei momenti cruciali della competizione conferma ancora una volta che «La Vittoria viaggia in Louis Vuitton», suggellando un sodalizio destinato a segnare la storia del motorsport e del lusso internazionale.