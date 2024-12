Le borse più belle da regalare questo Natale

Le borse sono uno dei regali più amati e richiesti durante le festività natalizie, e non c'è da sorprendersi. Accessori versatili e iconici, le borse sanno coniugare funzionalità ed eleganza, rendendole il dono perfetto per chi ama esprimere il proprio stile attraverso ogni dettaglio. Che si tratti di una borsa da giorno, pratica e capiente, o di un’elegante borsa da sera, piccola e sofisticata, le opzioni sono infinite. Da quelle a mano a quelle a tracolla, passando per le borse a spalla o gli zaini, ogni modello offre una personalità unica, capace di soddisfare qualsiasi esigenza e gusto.

Secondo Confesercenti, il 47% degli italiani ha indicato la moda e gli accessori come la categoria ideale per il regalo di Natale 2024, posizionando le borse tra i regali più desiderati. Un regalo che, oltre a essere pratico, è anche un simbolo di raffinatezza e personalità, capace di aggiungere quel tocco speciale sotto l’albero. Panorama ha selezionato le più belle, per un regalo davvero unico.

La borsa Bonbon di Monicelli Studio