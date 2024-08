Le animal clutch di JW Anderson

Chi potrebbe mai realizzare una borsa a forma di piccione? Tutto ha inizio nel 2022 con la collezione Autunno Inverno di JW Anderson: è in questa occasione che Jonathan Anderson ha deciso di portare in passerella la Pigeon Clutch, prima della nuova collezione "Animal Clutch" e protagonista di attenzioni, commenti e critiche.

Scelta persino da Sarah Jessica Parker e sfoggiata nella seconda stagione della serie And Just Like That, il designer con questa clutch ha voluto esprimere un messaggio più profondo di quello che si crede. La sua intenzione infatti era quella di utilizzare un animale come simbolo di fuga dalla realtà: «Volevo un elemento un po’ stupido nella collezione, in contrasto con la situazione di quel momento storico. La moda ci permette di fuggire dalla realtà. I piccioni inoltre sono così fuori moda che è divertente farli diventare un oggetto funzionale come una clutch, che è tipicamente vista come qualcosa di glamour. I piccioni sono un simbolo davvero divertente nel panorama della vita metropolitana, qualcosa di facilmente riconoscibile per i cittadini di quasi tutte le città del mondo. Sono davvero gli uccelli di maggior successo!» ha affermato Anderson dopo la sfilata FW 2022.

Disegnate in 3D e realizzate in resina, ogni clutch presenta una piccola chiusura magnetica che non offre certo un grande spazio ma garantisce un tocco indimenticabile a qualunque outfit. Composta oggi da cinque esemplari quali il piccione, il riccio, la rana, la pulcinella di mare e l’ultimo arrivato, il canarino, la Collezione Animal Clutch di Jonathan Anderson si sta espandendo nel tempo riscontrando un incredibile successo.

L’ultimo tra questi volatili infatti ha già suscitato grande scalpore dopo essere stato avvistato tra le mani dell’attrice Anya-Taylor Joy a Wimbledon, il tenero canarino giallo infatti ha fatto il suo ingresso in collezione in grande stile.

Oltre all’ispirazione animale, sembra che Anderson si diverta nel realizzare forme sempre più assurde come un morbido cuscino, la borsa infatti è composta da una federa trasparente che mostra l'imbottitura interna. Prima di lui ci ha pensato Braccialini, e prima ancora Franco Moschino. È forse Jonathan Anderson il futuro della moda surrealisa?

Le scommesse sono già aperte, quale sarà il prossimo fortunato animale che entrerà a far parte dello zoo di Anderson?