Zelensky: «Diamo una chance alla diplomazia, vertice storico»

"Oggi diamo una possibilità alla diplomazia. Anche senza alcuni leader, abbiamo creato l'idea che una pace giusta possa esistere. Ogni nazione può proporre idee: stiamo facendo la storia", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aprendo il Vertice di Pace di Lucerna. "Speriamo che la pace arrivi presto".

"Non decreteremo oggi la pace per l'Ucraina, ma speriamo di iniziare il processo. La Carta dell'ONU, attaccata brutalmente dalla Russia, forma la base del diritto. Mosca deve essere coinvolta per la pace. Possiamo preparare il terreno per i negoziati", ha aggiunto Viola Amherd, presidente della Confederazione Svizzera.

Il Vertice registra 100 Stati e organizzazioni internazionali da tutti i continenti, uniti dal rispetto del diritto internazionale. Zelensky ha scritto su X: "Insieme facciamo il primo passo verso una pace giusta".

La vicepresidente USA Kamala Harris ha annunciato oltre 1,5 miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina. Zelensky incontrerà la stampa al Burgenstock e aprirà ufficialmente i lavori alle 17:30.

Un funzionario USA ha dichiarato che la priorità è una pace giusta per l'Ucraina basata sui principi dell'ONU. Harris ha detto che la battaglia dell'Ucraina riguarda il mondo intero e che non possiamo permettere a Putin di violare questi principi impunemente.

I finanziamenti serviranno a riparare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina e a migliorarne la resistenza. Sul fronte umanitario, i fondi USA aiuteranno rifugiati e sfollati con assistenza alimentare, sanitaria e alloggi.