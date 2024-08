Sventato attentato terroristico ai concerti di Taylor Swift a Vienna: arrestati due sospetti

Le autorità austriache hanno sventato un grave piano terroristico che mirava a colpire i concerti della celebre cantante Taylor Swift a Vienna. Gli organizzatori, per precauzione, hanno annullato le tre esibizioni previste all'Ernst-Happel Stadium l'8, il 9 e il 10 agosto. Due sospetti sono stati arrestati: un diciannovenne, radicalizzato online e residente nella Bassa Austria, è stato fermato a Ternitz dopo il ritrovamento di sostanze chimiche sospette; un altro sospettato di 17 anni è stato arrestato a Vienna. Le autorità hanno intensificato le misure di sicurezza in città, non escludendo la possibilità di ulteriori complici ancora in fuga. I biglietti dei concerti, che avrebbero attirato decine di migliaia di fan, saranno rimborsati.