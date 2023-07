Sentenza Uefa: Juventus fuori dalle coppe europee e multa da 20 mln

La Juventus è esclusa dalla Conference League per la stagione 2023/2024 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro.

E' la decisione dell'Uefa per il mancato rispetto del Settlement Agreement, l'accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025. Quindi, come previsto, per i bianconeri ci sarà un anno senza competizioni europee. con un danno economico quantificabile, multa compresa, fino a 40 mln.

La "Juventus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio operato, ha dichiarato di accettare la decisione rinunciando a proporre appello, escludendo espressamente, e lo Uefa Cfcb prendendone nota, che questo possa costituire ammissione di qualsiasi responsabilità a proprio carico". Lo scrive la Juventus in una nota,