Scontro tra una moto e un monopattino: 2 morti a Trento

Due giovani sono morti in un incidente stradale nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre a Trento. Le due vittime sono state coinvolte in uno scontro tra una moto e un monopattino. Sono una ragazza di 16 e un ragazzo di 22 anni. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 21, la giovane stava attraversando via Venezia, spingendo il suo monopattino, quando è stata investita in pieno dalla moto guidata al ragazzo. Aliyah Freya Macatangay, nata nelle Filippine e da tempo residente a Trento, è deceduta sul posto, mentre Federico Pezzè poco dopo il ricovero in ospedale. Secondo testimoni, la moto viaggiava a velocità elevata.