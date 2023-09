Mezzi pubblici: sciopero di 24 ore il 9 ottobre

"Quattro ore non sono sufficienti, non sono sufficienti per i lavoratori a rivendicare i loro diritti".

Così ha dichiarato l'Usb in un comunicato, dopo l'ordinanza del Ministro Matteo Salvini, decidendo di posticipare lo sciopero del 29 settembre 2023 di 24 ore, fissandolo ora per il 9 ottobre 2023, sempre della durata di 24 ore.

"Nel permettere", si legge nel comunicato, "a tutti gli autoferrotranvieri di scendere in piazza e manifestare il loro dissenso, la giornata del 9 ottobre 2023 si trasforma in un ampio impegno di mobilitazione per il diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali per tutti gli autoferrotranvieri".