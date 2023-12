Papa Francesco: "Pronta la mia tomba, ma non mi dimetto"

Le condizioni di salute di Papa Francesco non lo hanno mai spinto a pensare alle dimissioni, come ha raccontato lui stesso in un'intervista rilasciata in esclusiva all'emittente messicana N+. Nel corso dell'intervista, Bergoglio ha parlato anche dei suoi funerali, che saranno semplici e prevedranno un "nuovo rituale".

Papa Francesco ha detto di aver già preparato la sua tomba nella Basilica di Santa Maria Maggiore "per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito dei funerali papali". Nell'ultimo periodo sono circolate voci infondate sulle possibili dimissioni di Papa Francesco a causa dei suoi problemi di salute, che gli impediscono di intraprendere viaggi troppo lunghi e lo costringono - spesso - a mostrarsi sulla sedia a rotelle.

Di recente il Papa è stato infatti colpito da un'infezione respiratoria, ma aveva prontamente annunciato che non stava morendo. Nonostante tutto, ha voluto smentire ogni pettegolezzo, confermando che "mai ho pensato alle dimissioni". Non ci saranno quindi per il momento le dimissioni del Pontefice, come avvenuto con Benedetto XVI nel 2013, quando Papa Ratzinger lasciò il soglio pontificio a causa di una “insonnia cronica”.

Il suo esempio, ha detto Papa Francesco, "mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in qualsiasi momento, ma quando Lui vuole". Bergoglio ha anche sottolineato che "Benedetto è stato un grande uomo, un uomo umile che, quando si è reso conto dei suoi limiti, ha avuto il coraggio di dire basta. Lo ammiro."

Nella medesima intervista Papa Francesco ha raccontato, con ironia, come saranno i suoi funerali: oltre alla tomba preparata in Santa Maria Maggiore, il Pontefice ha detto di voler lanciare un nuovo rituale: "Ho incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici".

Ad ogni modo, le condizioni di salute di Papa Francesco, dovute anche all'età, potrebbero compromettere alcuni dei viaggi in programma per il prossimo anno, soprattutto quelli più lunghi e impegnativi: nel 2024, il Papa è atteso in Belgio (e la visita dovrebbe essere confermata), mentre sono da rivedere i viaggi più lunghi verso la Polinesia, ma anche in Argentina, dove lo aspetta il neo Presidente Javier Milei.