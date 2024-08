Omicidio di Sharon Verzeni: Sequestrato garage a Terno d'Isola, possibile rifugio dell'assassino

I carabinieri di Bergamo hanno sequestrato questa mattina un garage condominiale in via Castegnate a Terno d'Isola, vicino al luogo dove Sharon Verzeni, una barista di 33 anni, è stata accoltellata la scorsa settimana. Il garage, di proprietà di un cittadino italiano, conteneva una branda, sollevando il sospetto che l'assassino possa avervi trovato rifugio o dormito. L'interno del garage si presentava disordinato. Le autorità stanno indagando anche sulla possibilità che l'omicida abbia utilizzato il condominio, abitato da diverse famiglie, per nascondersi o occultare prove.