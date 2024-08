Olimpiadi 2024: Cancellati gli allenamenti di nuoto nella Senna per acque "non adatte al nuoto"

Gli allenamenti previsti oggi nella Senna per le gare di nuoto in acque libere sono stati cancellati a causa dell'acqua considerata "non adatta per nuotare" dagli organizzatori. Questo è il quinto annullamento dall'inizio dei Giochi, dopo i quattro del triathlon, la cui gara maschile era stata rinviata a causa dell'inquinamento.

Ora c'è incertezza sulle date delle gare di nuoto in acque libere. Nonostante il Comitato Organizzatore di Parigi 2024 e il CIO abbiano dichiarato la Senna "balneabile" con livelli di batteri "molto bassi", un punto di prelievo ha mostrato valori superiori alla soglia. Tuttavia, questo punto è lontano dal sito delle gare.

L'annullamento degli allenamenti di questa mattina è stato deciso dalla World Aquatics per precauzione, poiché i risultati delle analisi non erano ancora disponibili. Successivamente, i risultati hanno confermato che la Senna è balneabile e le gare possono svolgersi come previsto.

In merito ai presunti casi di contaminazione da batteri E-Coli tra gli atleti del triathlon, la portavoce Anne Descamps ha affermato che non ci sono conferme di contagi, solo un'atleta non si è sentita bene.