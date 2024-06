Metz, cinque persone ferite a colpi di coltello: due sono gravi

Cinque persone sono state accoltellate, due in modo molto grave, a Metz, in Francia. Lo ha reso noto la procura della città francese. Delle cinque persone ferite due sono in condizioni gravi. Gli investigatori escludono al momento l'ipotesi dell'attacco terroristico. Secondo il giornale di zona Le Républicain Lorrain, l'aggressione è avvenuta intorno alle 10:15 in un piccolo negozio di alimentari del quartiere Borny a Metz. Le vittime sarebbero un gruppo di giovani. Il giornale locale evoca un possibile regolamento di conti.