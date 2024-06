Media Arabi: «Hamas respinge la proposta di pace»

Hamas ha respinto la proposta israeliana di uno scambio di prigionieri e di un cessate il fuoco temporaneo, lo scrive il giornale saudita Asharq Al-Awsat.Fonti del gruppo terroristico Hamas hanno affermato che la decisione è stata presa perché si sapeva che la proposta israeliana era intrinsecamente diversa da quella presentata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Un memorandum inviato mercoledì ai vari gruppi terroristici e mostrato ad Asharq Al-Awsat afferma: «L'accordo non promette un cessate il fuoco permanente, le forze di occupazione rimarranno a Gaza e, quando riceveranno gli ostaggi, rinnoveranno la distruzione contro la nostra nazione». Hamas ha promesso più volte che intende ripetere « i massacri del 7 ottobre finché Israele non sarà annientato» mentre l'Autorità Palestinese ha anche minacciato per il futuro « altri 100 7 ottobre».La leadership israeliana ha dichiarato che un simile obiettivo da parte di Hamas è inaccettabile e che Israele distruggerà il gruppo terroristico Hamas per evitare ripetuti massacri contro i suoi cittadini.