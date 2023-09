Mattarella: "La violenza sulle donne Ã¨ una barbarie sociale"

"Non c'è libertà, oggi, quando una persona è vittima di molestie e violenze fisiche o morali". E' il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lanciare attraverso le pagine del Corriere della Sera nel giorno del Tempo delle Donne: "La violenza contro le donne in Italia, in questi ultimi mesi, ha continuato a manifestarsi con numerosi casi di assassinio e di stupro. Questa intollerabile barbarie sociale richiede un'azione più consapevole di severa prevenzione, concreta e costante. A questa si deve affiancare, nell'intera società, un impegno educativo e culturale contro mentalità distorte e una miserabile concezione dei rapporti tra donna e uomo".